Aile 10. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Soykanlar ve Koruzade karşı karşıya! "Mevzu derin" Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolü paylaştığı Aile dizisi, Show TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. İlgiyle izlenen diziden yeni bölüm fragmanı geldi. İlyas Koruzade'nin geri adım atmaya niyeti yok. Oğlunun intikamını alacak. İşte Aile 10. bölüm 2. fragmanı...

Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan Aile dizisi her hafta Salı günü Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

Aile dizisinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Senaryosunu ise Hakan Bonomo kaleme alıyor.

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Yüsra Geyik, Nur Sürer, Nejat İşler, Canan Ergüder, Musa Uzunlar gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı yeni dizi, ilk bölümden itibaren Salı günleri reyting rekorları kırıyor. İlgiyle izlenen diziden yeni bölüm fragmanı geldi.

Yeni bölümde neler olacak?

Aile dizisinin 10. bölüm 2. tanıtımında Devin’in, Aslan’a sorduğu “Sence ben Soykan mı oldum?” sorusu şaşırtıyor.

Diğer yandan İlyas Koruzade’nin Yağmur’a olan tedirgin bakışları gerilimi yükseltiyor. Seher Hanım, Devin’e ‘Hülya’ diye sesleniyor.

Hülya, Devin’in karşısına geçip, Cihan ile yaptığı seansları bildiğini söylüyor. Son sahnede ise Aslan ve İlyas karşı karşıya geliyor.