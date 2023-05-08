Aile 10. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! "Aslan'ı kafesinden çıkartmayın!" Show TV ekranlarında yayınlanan, Serenay Serıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolü paylaştığı Aile dizisi, yarın yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Diziden yeni fragman geldi. Aslan babasına dönüşmemek için mücadele verirken, "Aslan'ı kafesinden çıkartmayın" sözleriyle ekranlara damga vurdu. İşte Aile 10. bölüm 3. fragmanı...

Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan Aile dizisi her hafta Salı günü Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

Aile dizisinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Senaryosunu ise Hakan Bonomo kaleme alıyor.

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Yüsra Geyik, Nur Sürer, Nejat İşler, Canan Ergüder, Musa Uzunlar gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı yeni dizi, ilk bölümden itibaren Salı günleri reyting rekorları kırıyor. İlgiyle izlenen diziden yeni bölüm fragmanı geldi.

Yeni bölümde neler olacak?

Oğlunun ölümündeki şüphe oklarını takip eden İlyas, sonunda bir iz bulur. Diğer taraftan ailesi üzerindeki hakimiyeti sarsılan Hülya, Devin’e büyük bir ders verirken; Ati’nin, Ceylan üzerindeki karanlık emellerini öğrenen Aslan ise artık gözünü karartacaktır. Acaba yıllardan beri kaçtığı Yusuf Soykan’ın ruhu şimdi Aslan’ı esir alacak mıdır?