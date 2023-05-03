Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Bebek müjdesi Hülya'yı çileden çıkaracak... Show TV'nin yeni dizisi Aile, dün akşamki bölümüyle heyecan yarattı. Soykanlar ve İlyas Koruzade tehlikesinin burun buruna gelmesi heyecanı arttırdı. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıyuğ'lu Aile dizisinden beklenen fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak...

Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan Aile dizisi her hafta Salı günü Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Başrollerini ise Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ üstleniyor.

Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı yeni dizi, ilk bölümden itibaren Salı günleri reyting rekorları kırıyor.

Yeni bölümde neler olacak?

Serhat'ın ölümü Soykanlar için büyük bir savaşın başlangıcıdır. Serhat'ın avukatı Suat, tüm yaşananları öğrenir ve her şeyi İlyas'a anlatmakla tehdit eder.

Serhat'ın öldüğünü öğrenen Hülya ise aileyi korumak için İbo'yla yeniden iş birliği yapmak zorundadır.

Diğer taraftan Soykanlar ise Kaya'nın sünnet düğünü için bir araya toplanır. Ancak düğüne gelen beklenmedik bir misafir gelir. Soykanlar, İlyas Koruzade tehlikesiyle burun buruna gelecektir.

Fragmanda Aslan’ın abisi Cihan, yerde bir ultrason fotoğrafı buluyor. Bu sahne akıllara Devin’in hamile olma ihtimalini getirdi. İşte Aile yeni bölüm fragmanı…

Aile 10. bölüm fragmanı