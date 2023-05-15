Aile 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Yalvarırım git, beni terk et!" Show TV'nin Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'lu dizisi Aile, yarın heyecan ve aksiyon dolu bir bölümle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümü heyecanla beklenirken yeni fragman geldi. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Aile 11. bölüm 2. fragmanı...

Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan Aile dizisi her hafta Salı günü Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Aile dizisinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Senaryosunu ise Hakan Bonomo kaleme alıyor. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Yüsra Geyik, Nur Sürer, Nejat İşler, Canan Ergüder, Musa Uzunlar gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı yeni dizi, ilk bölümden itibaren Salı günleri reyting rekorları kırıyor. İlgiyle izlenen diziden yeni bölüm fragmanı geldi. Yeni bölümde neler olacak? Yeni bölüm fragmanında Aslan, gözyaşları içinde artık eski Aslan olmadığını söylüyor. Kendisini terk etmesi için yalvaran Aslan’ın sözleri karşısında Devin de gözyaşlarını tutamıyor. Aslan’ın “Artık evlendiğin adam yok… Lütfen git, beni terk et!” sözleri fragmana damga vurdu. İşte Aile yeni bölüm fragmanı…