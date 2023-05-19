Aile 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Hülya hangi oğlundan vazgeçecek? Cihan mı, Aslan mı... Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile dizisi yeni fragmanıyla ortalığı yaktı kavurdu. İlyas Koruzade, Hülya'ya zor bir seçim yaptıracak. Peki Hülya hangi oğlundan vazgeçecek. İşte Aile 12. bölüm fragmanı...

Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan Aile dizisi her hafta Salı günü Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Aile dizisinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Senaryosunu ise Hakan Bonomo kaleme alıyor. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Yüsra Geyik, Nur Sürer, Nejat İşler, Canan Ergüder, Musa Uzunlar gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı yeni dizi, ilk bölümden itibaren Salı günleri reyting rekorları kırıyor. İlgiyle izlenen diziden yeni bölüm fragmanı geldi. Yeni bölümde neler olacak? Aile dizisinin yeni bölümünde İlyas Koruzade, oğlunun intikamını alabilmek için Hülya'yı köşeye sıkıştırıyor. İlyas Koruzade, Hülya'dan iki oğlu arasından tercih yapmasını istiyor. Peki Hülya tercihini kimden yana kullanacak? Cihan mı, Aslan mı... Aile 12. bölüm fragmanı