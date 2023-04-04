Aile 5. bölüm 2. fragmanı! Aile dizisi izleyiciyi ekrana kilitleyecek! Show TV'nin yeni dizisi Aile 5. bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor? İşte yeni bölüm tanıtımı..

Show TV'nin yeni dizisi Aile izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Şimdiye kadar 4 bölümü ile ekranlara gelen dizi her Salı yeni bölümleri ile izleyicisiyle buluşuyor.

Ay Yapım imzalı dizinin ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde ekranlara geldi. Dizinin başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya yer alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Nur Sürer, Nejat İşler, Canan Ergüder, Levent Ülgen gibi başarılı isimler bulunuyor.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği dizinin senaryosunu Hakan Bonomo kaleme alıyor.

Aile dizisi bugün akşam 5. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı.

Bakalım yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor. İşte Aile dizisi 5. bölüm 2. fragmanı..

Aile dizisi yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlanacak.