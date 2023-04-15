Aile 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yağmur'un kirli geçmişi ortaya çıkıyor... Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Aile, yeni fragmanıyla ekranlara damga vurdu. Devin'in kız kardeşi Yağmur'un kirli geçmişi ortaya çıktı. Peki Aslan'ın tepkisi ne olacak? İşte yeni bölüm fragmanı...

Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan Aile dizisi her hafta Salı günü Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Başrollerini ise Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ üstleniyor.

Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı yeni dizi, ilk bölümden itibaren Salı günleri reyting rekorları kırıyor.

Yeni bölümde neler olacak?

Son bölümüyle ekranlara damga vuran Aile dizisinden yeni fragman geldi. Aslan’ın evi terk etmesinin ardından Devin, Aslan’ın yanına gidiyor.

İkili kavganın ardından barışıyor. Aslan’ın amcası, Yağmur’un kirli geçmişini ortaya çıkarıyor. Hülya, Yağmur’un eskortluk yaptığı görüntüleri Aslan’a izletiyor.

Devin de kardeşinin geçmişiyle ilk kez yüzleşiyor. Aslan görüntüleri izledikten sonra ne yapacak? İşte Aile yeni bölüm fragmanı…