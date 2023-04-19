Aile 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Savaş çıkacak: "Bu insanlar yaşamayı hak ediyorlar mı?" Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'lu Show TV'nin yeni dizisi Aile, dün akşamki bölümüyle izleyicileri televizyona kilitledi. Heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı geldi. Peki Yağmur ölecek mi? Aslan kimin yaptığını öğrenecek mi? İşte yeni bölüm fragmanı...

Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan Aile dizisi her hafta Salı günü Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Başrollerini ise Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ üstleniyor. Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı yeni dizi, ilk bölümden itibaren Salı günleri reyting rekorları kırıyor. Yeni bölümde neler olacak? Serhat, İzmir’de işlediği cinayetin tek görgü tanığı olan Yağmur’un ev adresini buldu ve ortadan kaldırmaya çalıştı. Hülya kamera kayıtlarının ortadan kaldırılmasını isterken Aslan, Yağmur’a bunu Serhat’ın yaptığını öğrenecek. Dizinin yeni bölümünde büyük savaş çıkacak. Fragmanda Aslan’ın “Sence bu insanlar yaşamayı hak ediyorlar mı?” sözleri dikkat çekti. İşte yeni bölüm fragmanı… Aile 8. bölüm fragmanı