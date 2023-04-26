Aile 9. bölüm fragmanı yayınlandı! İlyas geldi, ortalık karıştı: "Oğlunu öldürdüğümüzü öğrenirse..." Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolü paylaştığı Show TV'nin yeni dizisi Aile, dün akşam yayınlanan bölümüyle heyecan yarattı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Musa Uzunlar'ın kadroya dahil olmasıyla ortalık karışacak. İşte Aile 9. bölüm fragmanı...

Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan Aile dizisi her hafta Salı günü Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Başrollerini ise Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ üstleniyor.

Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı yeni dizi, ilk bölümden itibaren Salı günleri reyting rekorları kırıyor.

Yeni bölümde neler olacak?

Aslan, Yağmur’a zarar verenin Serhat olduğunu öğrendikten sonra Serhat’a kesilecek ceza bellidir. Hülya, Serhat’ın yurt dışına kaçırılması için İbo’yla iş birliği yapacaktır.

Ancak Hülya’nın hesaba katmadığı ihtimaller planı alt üst eder. Yeni bölüm fragmanında Hülya’nın Serhat’ın öldüğünü söylemesi ekranlara damga vurur.

Serhat’ın babası İlyas Koruzade olarak diziye dahil olan Musa Uzunlar, yeni bölümde hesap sormak için Soykan’ların karşısına dikilecektir.

Aile 9. bölüm fragmanı