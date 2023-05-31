Aile dizisi 2. sezon ne zaman? Serenay ve Kıvanç'lı Aile'nin 2. sezon tarihi! Sezon finali bölümüyle geceye damga vuran Aile dizisi, tatile çıktı. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un muhteşem uyumuyla ekrana kilitlenen izleyiciler, 2. sezon tarihini araştırıyor. Peki, Aile dizisi 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte tarihi...

Show TV'nin sezona damga vuran dizisi, Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u bir araya getiren Aile oldu.

Nejat İşler, Nur Sürer, Canan Ergüder, Levent Ülgen, Yüsra Geyik gibi isimlerin yer aldığı kadro, izleyicilere "Soykanlar"ı tanıttı.

Soykan Ailesi'nin sırları Devin ve Aslan'ın aşkı ile günyüzüne çıkınca, olanlar oldu.

13. bölümle sezona veda eden Aile dizisi, reytinglerde adından söz ettirmeyi başardı.

İzleyiciler, aksiyon-dram ve romantizmin buluştuğu Aile dizisinin akıbetini merak etti.

Aile 2. sezon olacak mı, ne zaman yayınlanacak gibi sorular gündeme geldi. Peki, Aile dizis 2. sezon ne zaman? İşte detaylar...

Aile 2. sezon ne zaman?

Yaz aylarına girilmesiyle birlikte birçok diziden sezon finali kararı geliyor. Sezonu bitiren bir dizi de Aile oldu. Dizinin 10 haftalık bir ara vereceği öngörülüyor. Aile dizisi 2. sezon Eylül ayının ikinci haftası gibi yeniden ekranlarda olacak.