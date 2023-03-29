Aile dizisi 5. bölüm fragmanı nefes kesti! "Bundan ötesi kıyamet!" Show TV'nin Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'lı yeni dizi Aile, dün akşam yayınlanan bölümüyle ekranlara damga vurdu. Ekrem'in kanı yerde kalmayacak. Aslan'ın intikamı çok büyük olacak. İşte Aile yeni bölüm fragmanı...

Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan Aile dizisi her hafta Salı günü Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Başrollerini ise Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ üstleniyor.

Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı yeni dizi, ilk bölümden itibaren Salı günleri reyting rekorları kırıyor.

Dizinin son bölümü dün akşam ekranlara damga vurdu. Devin ve Aslan dünya evine girdi. Ancak düğün sonunda Ekrem’in vurulması herkesi şaşkına çevirdi.

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölümünde Aslan, düğün sonunda yapılan saldırının kime ait olduğunu araştırmaya başladı. Devin her ne kadar engel olmaya çalışsa da Aslan intikam yemini etmişti.

İntikam almak için ofisi ateşe vermesinin ardından “Bundan ötesi kıyamet” sözleri dikkat çekti. İşte yeni bölüm fragmanı…

Aile 5. bölüm fragmanı