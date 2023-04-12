Aile dizisi 7. bölüm 1. fragmanı! Devin ile Cihan'ın son seansı... Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olduğu Aile dizisi, 7. bölüm fragmanıyla dikkat çekti. Fragmana Devin'in evi terk etmesi ve Cihan ile seansı damga vurdu.

Show TV'nin iddialı dizisi Aile, yeni bölümleriyle büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı bir araya getiren Aile dizisi, merakla beklenen yapımlar arasında yer alıyor. Kadroda aynı zamanda Nur Sürer, Canan Ergüder, Yüsra Geyik, Nejat İşler, Levent Ülgen, Ushan Çakır gibi isimleri de yer alıyor. Aile dizisi dün akşam 6. bölümüyle ekranlara geldi. Bölüme, Devin'in Soykan kurallarıyla yüzleşmesi damga vurdu. Sosyal medyada gündem olan bölümün akabinde 7. bölümde neler olacak merak edildi. Fragman geldi Aile dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Devin'in evi terk ettiği görülürken, Aslan Soykan'ın alışılmadık yüzü ortaya çıkmaya başladı. Devin'in Cihan ile olan seansı şoke etti. Cihan'ın Devin'e yakınlaşması akıllarda soru işareti oluşturdu.