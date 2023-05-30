Aile dizisi Aslan öldü mü? Kıvanç Tatlıtuğ diziden ayrılıyor mu? Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinin sezon finali sosyal medyayı sallayacak. Dizinin son sahnesinde silah patlamasının ardından akıllara Aslan'ın ölmesi geldi. Kıvanç Tatlıtuğ'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.

İlk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayınlanan, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği Aile dizisi, her Salı Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Senaryosunu ise Hakan Bonomo kaleme alıyor.

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaştığı dizi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Yüsra Geyik, Nur Sürer, Nejat İşler, Canan Ergüder, Musa Uzunlar gibi başarılı isimler yer alıyor.

Bu akşam sezon finali ile ekranlara gelecek olan Aile dizisinin son sahnesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Cihan ve Aslan’ın çekişmesi sonucunda patlayan silah sesi akıllara Aslan’ın ölümünü getirdi. İzleyiciler Kıvanç Tatlıtuğ’un diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor.

Aile dizisi Aslan öldü mü?

Aile dizisinin sezon finalinde patlayan silah sesi akıllara Aslan'ın ölümünü getirdi. Kıvanç Tatlıtuğ'un diziden ayrılıp ayrılmadığı merak edilirken konu ile ilgili bir açıklama gelmedi.

Akşam yayınlanan bölümden sonra Aslan'ın ölüp ölmediği netlik kazanacaktır.