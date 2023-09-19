Aile dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Aile 2. sezon tarihi belli oldu mu? Mayıs ayında sezon finaline giren Aile dizisinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Peki Aile'nin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte detaylar..

ensonhaber.com Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile 30 mayıs akşamı yayınlanan 13. bölümünün ardından sezon finaline girdi. 13. bölümüyle sezon finaline giren Aile dizisinin yeni sezonu hakkında araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı dizi Show TV'nin en sevilen yapımları arasına girmeyi başardı. Aile dizisinin sezon finalinde; Aslan ve Cihan öğrendikleri gerçeklerle karşı karşıya gelir. İkilinin kavgasını İlyas evdeki kamerayla izler. Kavganın son raddesinde ise Cihan, Aslan'ı vuracağı sırada Devin Cihan'ı sırtından vurarak Aslan'ın hayatını kurtardı. Dizinin hayranları sezon finalinin ardından yeni sezon için heyecanlı bir bekleyiş içerisine girdi. Peki, Aile dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Aile dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak? 30 Mayıs akşamı ekrana gelen 13. bölümü ile sezon finali yapan Aile dizisinin yeni sezon tarihi henüz bilinmiyor. Resmi açıklama yapıldığında sizler ile paylaşacağız.

Salih Demirgan

Seo Editor

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