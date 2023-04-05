Aile dizisinde kartlar yeniden dağıtılıyor! 6. bölüm fragmanı yayınlandı: Aslan gerçekleri öğreniyor... Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı, reytinglerde zirveye oturan Aile dizisi, dün akşam izleyicileri televizyona kilitledi. Büyük ilgi gören diziden yeni fragman geldi. Aslan babası hakkında gerçekleri öğrenecek mi? İşte Aile 6. bölüm fragmanı...

Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan Aile dizisi her hafta Salı günü Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Başrollerini ise Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ üstleniyor.

Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı yeni dizi, ilk bölümden itibaren Salı günleri reyting rekorları kırıyor.

Dün akşam yayınlanan bölümü büyük heyecan yarattı. Aslan, Eko’yu vuran kişiden intikam almanın planlarını yapıyor. Peki yeni bölümde neler olacak?

Yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Evdeki çalışanlara samimiyet gösteren Devin’e Hülya’dan tepki gelir. Çalışanlarla arasına mesafe koymasını söyler.

Hülya’nın kurallarına tepki gösteren Devin, Hülya’yı sinirlendirir. Devin’e seansa gelen Cihan, “Ben bozuktum, sen beni daha çok bozdun” sözleriyle dikkat çekti.

Devin, Aslan’a babası ile ilgili sorular sorar. Aslan, babasının kasasında yer alan bir mektup bulur. “Şu kara kutuyu bir açalım” sözleri fragmana damga vurdu.

Aile 6. bölüm fragmanı