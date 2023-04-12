Aile dizisindeki 'Gelin maaşı' sosyal medyanın gündemine oturdu! Gören inanamadı

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisinin dün akşam ekrana gelen bölümündeki bir sahne sosyal medyada gündeme oturdu.
Show TV'nin yeni dizisi Aile dün akşam 6. bölümü ile izleyicinin karşısına çıktı. Dizide ekrana gelen bir sahne sosyal medyada uzun süre konuşuldu.
Dizide Devin karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya'nın aldığı 'gelin maaşı' izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.
Gelin maaşı gündeme oturdu
Dizide Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Devin karakterine eşinin ailesi tarafından gelin maaşı yatırıldı.
Usta oyuncu Nur Sürer'in canlandırdığı Hülya karakteri dizide gelini olan Devin'e 189 bin TL maaş yatırdı.
İzleyicilerin dikkatinden kaçmayan sahne kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu. Diziyi takip edenler konu hakkında binlerce paylaşım yaptı.