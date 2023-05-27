Aile dizisinden heyecan dolu sezon finali fragmanı: Aslan evlatlık gerçeğiyle karşı karşıya! Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un üstlendiği Aile dizisi 13. bölümüyle sezon finali yapacak. Salı günü bomba gibi bir sezon finali ekranlara gelecek. Aslan bütün gerçekleri öğrenecek. Bakın Soykan ailesini bundan sonra neler bekliyor! İşte Aile 13. bölüm 2. fragman...

Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan Aile dizisi her hafta Salı günü Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Aile dizisinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Senaryosunu ise Hakan Bonomo kaleme alıyor. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Yüsra Geyik, Nur Sürer, Nejat İşler, Canan Ergüder, Musa Uzunlar gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı yeni dizi, ilk bölümden itibaren Salı günleri reyting rekorları kırıyor. İlgiyle izlenen diziden yeni bölüm fragmanı geldi. Yeni bölümde neler olacak? Dizinin yeni bölüm fragmanında baba olacağını öğrenen Aslan, sevincini yaşıyor. Diğer yandan Hülya gerçeklerin ortaya çıkmasından korkuyor. İlyas Koruzade, Aslan'a evlatlık olduğunu söyleyecek mi? Aslan evlatlık olayını öğrendikten sonra ne yapacak? İşte yeni bölüm fragmanı... Aile 13. bölüm 2. fragmanı (Sezon finali)