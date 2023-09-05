Aile dizisinden kötü haber! Show TV kararını verdi, seyirciler ayaklandı Show TV ekranlarından yayınlanan, başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaştığı Aile dizisinden izleyicileri üzen haber geldi. Show TV’nin verdiği karara izleyicilerden tepki yağıyor.

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İlk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayınlanan Show TV’nin reyting rekortmeni Aile dizisi, yeni sezonuyla merak uyandırıyor.

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı dizi, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.

Güçlü senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken Aile dizisinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor.

30 Mayıs’ta 13. bölümüyle sezon finali yapan Aile dizisinin yeni sezon tarihi, izleyiciler tarafından merak konusu olmuştu.

Yeni sezon tarihiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aile dizisiyle ilgili Show TV tarafından verilen karar, seyircileri isyan ettirdi.

Yeni sezon gecikti!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aile dizisinin yeni sezonu için 18 Eylül tarihinde sete çıkılacak. Dizi, Ekim ayının ilk haftasında başlayacak.

30. bölümde final!

Kıvanç Tatlıtuğ’un isteği üzerine 30 bölüm olarak planlanan Aile dizisinin, uzatılıp uzatılmayacağına reyting performansına göre karar verilecek.

Aile dizisi hayranları, dizinin 30. bölümde bitecek olmasına tepki gösteriyor.