Aile dizisine sürpriz transfer! Kurtlar Vadisi’nin efsanesi ekranlara geri dönüyor! Ortalık karışacak… Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aile dizisi yeni oyuncusuyla ortalığı kasıp kavuracak. Reytinglerde zirveye oturan Aile dizisine Kurtlar Vadisi'nin efsane oyuncusu dahil oluyor.

Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayınlanan Aile dizisi her Salı Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği Aile dizinin senaryosunu ise Hakan Bonomo kaleme alıyor.

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Nur Sürer, Canan Ergüder, Yüsra Geyik gibi isimler yer alıyor.

Her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitleyen dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oluyor.

Reytinglerde zirveyi kimseye kaptırmayan Aile dizisi, Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla izleyici karşısına çıkacak. İşte Aile dizisinin yeni oyuncusu...

'İskender Büyük' Aile dizisine transfer oluyor

Bir dönem ekranlara damga vuran efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde İskender Büyük karakterine hayat veren Musa Uzunlar, Aile dizisine transfer oluyor.

Ünlü oyuncu gelen haberlere göre önümüzdeki haftalarda Aile dizisinin kadrosunda İlyas karakteriyle yer alacak.

Kurtlar Vadisi dizisinde İskender Büyük karakteriyle hafızalara kazınan Musa Uzunlar, Poyraz Karayel, Fatmagül’ün Suçu Ne?, 8. Gün gibi birçok projede yer aldı.

Oyunculuğuyla gönüllerde taht kuran 64 yaşındaki ünlü oyuncu, Netflix'te yayınlanan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisiyle izleyici karşısına çıktı.