Aile dizisinin Ceylan'ı cesur çıktı, pozları olay oldu! "Harbiden ceylan gibisin" Aile dizisinde hayat verdiği Ceylan karakteriyle dikkat çeken oyuncu İpek Çiçek, sosyal medyadaki kareleriyle mest etti.

Show TV'de yayınlanan Aile dizisi, salı akşamlarına damga vuruyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı bir araya getiren Aile dizisi, oyuncu kadrosuyla izleyicinin beğenisini topluyor.

Dizide Kıvanç ve Serenay'ın yanı sıra Nur Sürer, Canan Ergüder, Nejat İşler, Levent Ülgen, Ushan Çakır gibi isimler yer alıyor.

Soykanlar ailesinin küçük kız kardeşi Ceylan karakteri de beğenilenler arasında. Annesi ile çatışmaları sık sık ekrana gelen Ceylan'ı genç oyuncu İpek Çiçek canlandırıyor.

1999 yılı İstanbul doğumlu İpek Çiçek İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde oyunculuk bölümü okuyor.

Mucize Doktor, Gençliğim Eyvah, Çocukluk, Dört Köşe gibi birçok dizide rol alan Çiçek, güzelliğiyle de ön planda.

Sosyal medyayı da aktif kullanan genç oyuncu, iddialı kareleriyle dikkat çekti.

Cesur pozlara imza atan İpek Çiçek, binlerce beğeni ve yorum alıyor.