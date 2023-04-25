Aile dizisinin Ceylan'ı cesur çıktı, pozları olay oldu!

Show TV'de yayınlanan Aile dizisi, salı akşamlarına damga vuruyor.

ve Serenay Sarıkaya'yı bir araya getiren Aile dizisi, oyuncu kadrosuyla izleyicinin beğenisini topluyor.

Dizide Kıvanç ve Serenay'ın yanı sıra Nur Sürer, Canan Ergüder, Nejat İşler, Levent Ülgen, Ushan Çakır gibi isimler yer alıyor.

Soykanlar ailesinin küçük kız kardeşi Ceylan karakteri de beğenilenler arasında. Annesi ile çatışmaları sık sık ekrana gelen Ceylan'ı genç oyuncu İpek Çiçek canlandırıyor.

Aile dizisinin Ceylan'ı cesur çıktı, pozları olay oldu!

1999 yılı İstanbul doğumlu İpek Çiçek İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde oyunculuk bölümü okuyor.

Aile dizisinin Ceylan'ı cesur çıktı, pozları olay oldu!

Mucize Doktor, Gençliğim Eyvah, Çocukluk, Dört Köşe gibi birçok dizide rol alan Çiçek, güzelliğiyle de ön planda.

Aile dizisinin Ceylan'ı cesur çıktı, pozları olay oldu!

Sosyal medyayı da aktif kullanan genç oyuncu, iddialı kareleriyle dikkat çekti.

Aile dizisinin Ceylan'ı cesur çıktı, pozları olay oldu!

Cesur pozlara imza atan İpek Çiçek, binlerce beğeni ve yorum alıyor.