Aile dizisinin Hülya'sı meğer Yeşilçam'ın parlayan yıldızıyla evliymiş! Bakın Nur Sürer'in ilk eşi kim çıktı.. Show TV'nin sevilen dizisi Aile'de Hülya karakterine hayat veren Nur Sürer, oyunculuğuyla sık sık konuşulan isimlerden oluyor. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde yer aldığı dizide başarılı bir performans gösteren Sürer, bu kez ilk eşiyle adından söz ettirdi. Ünlü isim meğer Yeşilçam'ın parlayan yıldızıyla evli kalmış...

Aile dizisinde Hülya karakterine hayat veren daha önce ekranlarda Camdaki Kız dizisi ile izlediğimiz Nur Sürer, özel hayatıyla da gündeme geldi. Başarılı oyunculuğuyla dikkatlerine üzerine çeken isim, meğer bir dönem Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından biriyle evliymiş. Aile dizisinin Hülya'sı bakın bir dönem kiminle evliymiş! 1954 senesinde Ahmet ve Rabia Sürer'in kızı olarak doğan isim, eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesinde tamamlamıştır. Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi vasıtasıyla sinema hayatına adım attığı bilinen isim, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü almaya hak kazanmıştır. Bugüne dek kırktan fazla filmde ve televizyon dizide rol alan isim, ilk uluslararası çalışması olan Ayna filminde rol almıştır. Ünlü isim 1981 yılında ise Yeşilçam yıldızlarından biriyle hayatını birleştirmiştir. İlk evliliğini 1981 yılında Bülent Kayabaş ile yapmıştır. Onlarca film ve dizide rol aldığı bilinen Bülent Kayabaş; Acı Hayat, Bereketli Topraklar Üzerinde, Zübük gibi pek çok yapımda rol almıştı. Sürer, Kayabaş'tan boşandıktan sonra ise Sarp Kuray ile evlenmiştir.