Aile dizisinin Hülya'sı meğer Yeşilçam'ın parlayan yıldızıyla evliymiş! Bakın Nur Sürer'in ilk eşi kim çıktı..

Aile dizisinde Hülya karakterine hayat veren daha önce ekranlarda Camdaki Kız dizisi ile izlediğimiz Nur Sürer, özel hayatıyla da gündeme geldi. Başarılı oyunculuğuyla dikkatlerine üzerine çeken isim, meğer bir dönem Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından biriyle evliymiş.
Aile dizisinin Hülya'sı bakın bir dönem kiminle evliymiş!
1954 senesinde Ahmet ve Rabia Sürer'in kızı olarak doğan isim, eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesinde tamamlamıştır.
Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi vasıtasıyla sinema hayatına adım attığı bilinen isim, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü almaya hak kazanmıştır.
Bugüne dek kırktan fazla filmde ve televizyon dizide rol alan isim, ilk uluslararası çalışması olan Ayna filminde rol almıştır.
Ünlü isim 1981 yılında ise Yeşilçam yıldızlarından biriyle hayatını birleştirmiştir. İlk evliliğini 1981 yılında Bülent Kayabaş ile yapmıştır.
Onlarca film ve dizide rol aldığı bilinen Bülent Kayabaş; Acı Hayat, Bereketli Topraklar Üzerinde, Zübük gibi pek çok yapımda rol almıştı.
Sürer, Kayabaş'tan boşandıktan sonra ise Sarp Kuray ile evlenmiştir.