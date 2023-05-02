Aile dizisinin Leyla Soykan'ı herkesi şaşırttı! Canan Ergüder'in eşi bakın kim çıktı: Meğer aynı dizide... Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde Aslan'ın ablası Leyla Soykan karakterini canlandıran Canan Ergüder, sevenlerini şoke etti. Ünlü oyuncunun eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı? Meğer aynı dizide rol almışlar...

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı Aile dizisi, her Salı Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Aslan’ın ablası Leyla Soykan’ı canlandıran ünlü oyuncu Canan Ergüder özel hayatıyla gündeme geldi.

Güllerin Savaşı, Menajerimi Ara, Behzat Ç., Oğlum gibi başarılı yapımlarda rol alan ünlü oyuncu 2 evlilik yapmış.

Bir dönem hastalığı sebebiyle oyunculuğa ara vermek zorunda kalan Canan Ergüder’in eşi de oyuncu çıktı.

Şimdilerde sağlığı yerinde olan 44 yaşındaki Canan Ergüder, 2017 yılında ünlü oyuncu ile nikah masasına oturmuş.

Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun eşini gören şaşıp kalıyor. Meğer ikili, dizi setinde tanışmış.

Güllerin Savaşı dizisinde tanışmışlar

Canan Ergüder, Güllerin Savaşı dizisinde Gülfem karakterine hayat veriyordu. Dizide Tibet karakterine hayat veren ünlü oyuncu Kenan Ece ile o dönem aralarında aşk başladı.

İkili 2017 yılında ise dünya evine girdi. 6 yıldır süren evliliğine birçok kişi imrenerek bakıyor.

1976 yılında dünyaya gelen Canan Ergüder, oyunculuğa Amerika Birleşik Devletleri’nde başladı. Türkiye’de Binbir Gece ve Behzat Ç. dizileriyle tanındı.

Ünlü oyuncu 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile dünya evine girdi. Çiftin 2018 yılında oğulları Ece Demir dünyaya geldi.