Aile ve Camdaki Kız’ın psikopat annesi Nur Sürer’in gençlik karesi "Vay be" dedirtti! Gören bir daha baktı Camdaki Kız ve Aile dizileriyle ününe ün katan Nur Sürer, gençlik karesiyle herkesin aklını başından aldı. Sürer'in gençlik karesini görenler, güzelliğine övgüler yağdırdı.

21 Haziran 1954 yılında Bursa'da dünyaya gelen Nur Sürer, bugüne değin kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu.

Bugüne kadar oynadığı dizi ve filmlerden ziyade Sürer, Camdaki Kız sayesinde adını daha çok duyurmayı başladı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız sayesinde daha çok ünlenen Sürer, burada Feride'ye hayat verdi.

Diziden ölerek ayrılan ve dizi boyunca adından söz ettiren Sürer, şimdilerde ise Aile dizisinde Hülya'ya hayat veriyor.

Hülya ile bir kez daha adından söz ettiren Nur Sürer, gençlik karesiyle de görenleri hayranları bıraktı.

Güzel ve başarılı oyuncunun gençlik karelerini görenler, övgü dolu yorumlar yaptı.

Nur Sürer'in gençliği

Asıl adı Şennur Sürer olan Nur Sürer, oyunculuk performansı ile göz dolduruyor.

Camdaki Kız'dan sonra şimdi Aile'de yer alan Sürer, son zamanların en fazla konuşulan ismi oldu.

Aile dizisindeki Hülya ile yeniden gündeme gelen Sürer'in gençlik karesini görenler de hayran kaldı.

Gençlik karesi ile sosyal medyada gündem olan Nur Sürer'in güzelliği ve özellikle de doğallığı da gözlerden kaçmadı.