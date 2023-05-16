Aile veda ediyor! Sezon finali tarihi açıklandı... Star TV ekranlarının sevilen dizisi Aile'de sezon finali için geri sayım başladı. Peki Aile dizisi ne zaman sezon finali yapacak? İşte tarihi...

Sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Star TV dizisi Aile hem konusu hem de oyuncularıyla dikkat çekiyor.

Ay Yapım imzalı Aile'nin başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yanı sıra Nejat İşler, Canan Ergüder, Nur Sürer, Levent Ülgen gibi isimler yer alıyor.

‘Aile’ dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

Yayınlandığı ilk günden beri her bölümüyle adından söz ettirmeyi başaran Aile dizisi, reytingleri sevdi.

Yaz aylarına gelinmesiyle birlikte dizilerin sezon finali bölümleri de yaklaştı. Cumartesi akşamları ekranlara gelen Aile için de final tarihi netleşti.

13.bölümde sezon bitiyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aile', 30 Mayıs’ta ekrana gelecek 13. bölümüyle sezon finali yapacak.