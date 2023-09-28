Aile yeni sezon fragmanı: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak… "Cehenneme hoşgeldin" Show TV’nin sevilen dizisi Aile için geri sayım başladı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrolü paylaştığı diziden yeni sezon tanıtımı geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…

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ensonhaber.com

Ekranların sevilen dizisi Aile, geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı dizi, güçlü senaryosu ve etkileyici oyuncu kadrosuyla her Salı akşamı Show TV'de izleyicileriyle buluşuyor.

Başarılı senaryosu ve dikkat çekici oyunculuk performanslarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen Aile dizisi, Aslan ve Devi'nin hayatlarındaki zorlukları ve aile bağlarını ele alıyor.

Sezon finaliyle izleyicileri ekran başına kilitleyen diziden heyecanla beklenen yeni sezon tanıtımı geldi.

Dizinin hikayesi nasıl devam edecek, karakterlerin hayatlarına ne gibi sınavlar gelecek ve aile bağları nasıl şekillenecek gibi sorular, izleyicilerin merakını artırıyor. İşte yeni tanıtım...

Yeni sezon ne zaman?

Yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Aile dizisi 3 Ekim Salı günü itibarıyla izleyici karşısına çıkacak.