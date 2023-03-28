Aile'nin belalı Yağmur'u Yüsra Geyik'i gören "Aslan'ı ayartır" dedi! Instagram'da coştukça coştu... Aile dizisinde Yağmur karakteriyle öne çıkan oyuncu Yüsra Geyik, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekti. İzleyicilerin takibe aldığı Geyik, cesur pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Show TV'nin yeni dizisi Aile, salı günlerine damga vurmayı başardı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı bir araya getiren Aile dizisi, Nur Sürer, Canan Ergüder, Nejat İşler, Levent Ülgen, Ushan Çakır gibi isimleri de buluşturuyor.

Dizide "Yağmur" karakterine hayat veren Yüsra Geyik de performansı ve güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i olarak tanınan Yüsra Geyik, yeni karakteriyle de kendini sevdirdi.

Yağmur karakteri, Devin'in madde bağımlısı ve sorumsuz kardeşi olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Seyirciler, Yüsra Geyik hakkındaki aramaları hızlandırdı.

Yüsra'ya beğeni yağıyor

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Geyik, instagram pozlarıyla dikkat çekti.

32 yaşındaki Yüsra Geyik, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle nefes kesti.

Geyik, Instagram hesabından paylaştığı birbirinden iddialı pozlarıyla adeta damga vurdu.