Aile'nin belalı Yağmur'u Yüsra Geyik'i gören

Show TV'nin yeni dizisi Aile, salı günlerine damga vurmayı başardı.

ve Serenay Sarıkaya'yı bir araya getiren Aile dizisi, Nur Sürer, Canan Ergüder, Nejat İşler, Levent Ülgen, Ushan Çakır gibi isimleri de buluşturuyor.

Dizide "Yağmur" karakterine hayat veren Yüsra Geyik de performansı ve güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i olarak tanınan Yüsra Geyik, yeni karakteriyle de kendini sevdirdi.

Aile'nin belalı Yağmur'u Yüsra Geyik'i gören

Yağmur karakteri, Devin'in madde bağımlısı ve sorumsuz kardeşi olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Seyirciler, Yüsra Geyik hakkındaki aramaları hızlandırdı.

Aile'nin belalı Yağmur'u Yüsra Geyik'i gören

Yüsra'ya beğeni yağıyor

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Geyik, pozlarıyla dikkat çekti.

Aile'nin belalı Yağmur'u Yüsra Geyik'i gören

32 yaşındaki Yüsra Geyik, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle nefes kesti.

Aile'nin belalı Yağmur'u Yüsra Geyik'i gören

Geyik, Instagram hesabından paylaştığı birbirinden iddialı pozlarıyla adeta damga vurdu.

Aile'nin belalı Yağmur'u Yüsra Geyik'i gören