Aile'nin Ceylan Soykan'ı sosyal medyanın tozunu attırdı! "Sizin aileye ters bu pozlar" Aile dizisinde evin en küçük kardeşi Ceylan karakterini canlandıran İpek Çiçek, sosyal medyadaki kareleriyle beğeni yağmuruna tutuldu. Çiçek'in cesur pozlarını görenler, dizideki annesi Hülya Soykan'a atıfta bulundu.

Show TV'nin çiçeği burnunda dizisi Aile, ilk bölümleriyle büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı bir araya getiren Aile dizisi, fragman ve ön izlemeleriyle bile rekor kırıyor.

Milyonların büyük bir beklenti içinde olduğu Aile dizisi, Kıvanç ve Serenay'ın haricinde Nur Sürer, Canan Ergüder, Nejat İşler, Levent Ülgen, Ushan Çakır gibi isimleri de buluşturuyor.

Soykanlar ailesinin küçük kız kardeşi Ceylan karakteri de beğenilenler arasında. Annesi ile çatışmaları sık sık ekrana gelen Ceylan'ı genç oyuncu İpek Çiçek canlandırıyor.

Soykanlar'ın küçük güzeli

1999 yılı İstanbul doğumlu İpek Çiçek İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünü okumaktadır.

İpek Çiçek daha önceden Mucize Doktor, Gençliğim Eyvah, Çocukluk, Dört Köşe gibi birçok dizilerde rol almıştır.

Çiçek şimdilerde Show TV'de yayınlanan Aile dizisinde Ceylan karakterini canlandırmaktadır.

Sosyal medyayı da aktif kullanan genç oyuncu, güzelliğiyle mest ediyor. Cesur pozlara imza atan İpek Çiçek, binlerce beğeni ve yorumla karşılanıyor.