Aile'nin Hülya Soykan'ı Nur Sürer'in oğlunu gören şoke oldu! "İşte gerçek Aslan" Aile dizisinde rol alan Nur Sürer'in Bülent Kayabaş ile evliliğinden dünyaya gelen Ümit Kayabaş adında bir oğlu bulunuyor.

Son dönemlerde Camdaki Kız'ın Feride'si olarak hafızalara kazınan Nur Sürer, oyunculuğu yine gündemde... İlk oyunculuk deneyimini "Bereketli Topraklar Üzerinde" adlı sinema filmiyle gerçekleştiren Nur Sürer, Yılanların Öcü, Uçurtmayı Vurmasınlar, Ihlamurlar Altında, Asi, Lale Devri, Tatar Ramazan, Çukur gibi dizilerde de rol aldı. Aile dizisinde Hülya Soykan olarak seyirci karşısına çıkan Nur Sürer, sert tavırlarıyla dikkat çekiyor. Başarılı oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakan 68 yaşındaki Sürer, hayatının 43 yılını sinemaya adamış bir isim olarak dikkat çekiyor. Dizide Aslan karakterinin annesini oynayan Nur Sürer, meğer gerçekten de anneymiş... İşte Nur Sürer'in gerçek oğlu Nur Sürer'in özel hayatını araştıranlar, gerçek hayattaki oğlunu görünce şoke oluyor. 1981 yılında meslektaşı Bülent Kayabaş ile dünyaevine giren Sürer, 13 yıl süren evliliğini 1994 yılında noktaladı. Sürer'in bu evliliğinden 'Ümit' adında bir oğlu oldu.