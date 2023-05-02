Aile'nin Seher Soykan'ı Emel Göksu'nun kızı kendisinden ünlü çıktı! Meğer Kardeşlerim dizisinde...

Show TV'de yayınlanan Aile dizisi, salı akşamlarına damga vuruyor.

ve ile görsel şölen sunan dizi, Nejat İşler, Nur Sürer, Yüsra Geyik, Canan Ergüder, Levent Ülgen gibi isimleri bir araya getiriyor.

Aile dizisinde Seher Soykan karakterini canlandıran Emel Göksu hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi.

Aile'nin Seher Soykan'ı Emel Göksu'nun kızı kendisinden ünlü çıktı! Meğer Kardeşlerim dizisinde...

Kızı tanıdık çıktı

Ünlü oyuncunun ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim’in yıldız isminin annesi olduğunu duyunca inanamadı.

Kardeşlerim’de Şengül Eren karakterini oynayan Fadik Sevin Atasoy‘un, Emel Göksu’nun kızı olduğu çok az kişi tarafından biliniyor.

Aile'nin Seher Soykan'ı Emel Göksu'nun kızı kendisinden ünlü çıktı! Meğer Kardeşlerim dizisinde...

İşte Fadik Sevin Atasoy ve annesi Emel Göksu...

Aile'nin Seher Soykan'ı Emel Göksu'nın kızı kendisinden ünlü çıktı! Meğer Kardeşlerim dizisinde...
Aile'nin Seher Soykan'ı Emel Göksu'nun kızı kendisinden ünlü çıktı! Meğer Kardeşlerim dizisinde...