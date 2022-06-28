Ailesi istememişti! Cüneyt Arkın'ın 53 yıllık eşi Betül Arkın'la tanışma hikayeleri efsane...

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, hayata gözlerini yumdu. Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın ise merak konusu oldu. İşte Arkın çiftinin aşk dolu pozları ve tanışma hikayeleri...

Atı ve kılıcıyla Yeşilçam'a damga vuran yakışıklı jön Cüneyt Arkın, 27 Haziran Salı günü yaşama veda etti.

Türk sinemasını ve milyonları yasa boğan haberin ardından Cüneyt Arkın hakkındaki bilgiler de hızla araştırılmaya başladı.

85 yaşındaki usta sanatçı Cüneyt Arkın, asıl adıyla Cüneyt Cüreklibatır, eşi Betül Cüreklibatır'a duyduğu aşkı her zaman dile getirdi.

Eşi için "Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum. Karımı, canımı, bebeğimi, Betül’ümü kaybettiğim an ben de yok olurum." ifadelerini kullanan Cüneyt Arkın, Betül Cüreklibatır'ı merak konusu yaptı.

Vefatının ardından Cüneyt Arkın'ın eşiyle olan Instagram paylaşımları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte 53 yıldır aynı yastığa baş koyan Arkın çiftinin hikayesi ve pozları...

Cüneyt Arkın'ın biricik aşkı Betül Arkın

Betül Cüreklibatır, 1947 yılında dünyaya geldi.

Üniversitenin ardından Air France'nin zorlu imtihanını kazanıp hostes olan Betül Arkın, Cüneyt Arkın'la uçakta görev yaparken tanışmıştı.

1969 yılında ünlü oyuncu Cüneyt Arkın ile evlendi.

Bu evlilikten Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır adında iki erkek çocuğu dünyaya geldi. İstanbul'un en köklü ailelerinden birinin kızı olan Betül Cüreklibatır'ın ailesi, Cüneyt Arkın ile evlenmesini istemedi.

Ailesinin muhalefetine rağmen Cüneyt Arkın'la evlenmiştir.

Arkın, "Ölümden korkmuyorum. Sadece Betül'den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu, yalnız kalmak istemem" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Cüneyt Arkın ve eşi Betül Arkın...