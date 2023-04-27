Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan bakın kaç evlilik yapmış! İşte Semiramis Pekkan'ın bilinmeyen aşkları Süper star Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, magazin gündeminden düşmüyor. Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran, sesiyle herkesi büyüleyen Semiramis Pekkan'ın özel hayatı merak ediliyor. Bakın Semiramis Pekkan kaç evlilik yapmış! İşte bilinmeyen aşkları ve evlilikleri...

Usta sanatçı Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan, özel hayatıyla sık sık gündeme gelen isimler arasında.

Türk sinema tarihinde adından söz ettiren Semiramis Pekkan, 1964 yılında Kara Memed filmiyle oyunculuk kariyerine adım attı.

Müzik kariyerine ise 1968 yılında başlayan 74 yaşındaki Semiramis Pekkan, sesinin yanı sıra güzelliğiyle de büyük beğeni topluyor.

1969 yılında müzik kariyerini noktalayan Semiramis Pekkan, 53 yıl sonra eski aşkı Haldun Dormen'in projesi için sahneye geri döndü.

Sesi ve projeleriyle ön plana çıkan Semiramis Pekkan'ın özel hayatı da merak edilen konular arasında.

Özellikle aşk hayatıyla dikkat çeken usta ismin, evlilikleri ve geçmişte yaşadığı aşklar araştırılıyor.

Yurt dışında yaşamaya devam eden Semiramis Pekkan bakın kaç kişiyle evlenmiş! İşte Semiramis Pekkan'ın bilinmeyen aşkları ve evlilikleri...

Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan toplamda 3 evlilik yaptı. Gulu Lalvani ve Ercüment Karacan ile yaptığı evliliklerinden 1’er çocuğu var.

74 yaşındaki Semiramis Pekkan'ın Zoran Lalvani ve Emir Karacan adında iki oğlu bulunuyor.

Usta sanatçı Semiramis Pekkan, henüz 15 yaşında Fikret Hakan ile evlendi. 1963 yılında evlenen ikili, kısa bir zaman içinde boşandı.

Usta sanatçı, 1974 yılında ise Milliyet Gazetesi'nin sahibi Ercüment Karacan ile nikah masasına oturdu. 18 yıl sonra boşandılar.

Semiramis Pekkan son evliliğini ise iş adamı olan Gulu Lalvani ile 1987 yılında yaptı. 15 yıl evli kaldıktan sonra boşandılar.

Semiramis Pekkan, usta oyuncu Haldun Dormen ile 2 yıl ilişki yaşadığını itiraf etmişti.