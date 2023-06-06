AK Partili meclis üyesi denizin altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini açtı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Onur Uygun, Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış yaptı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs’ta yeni bir zafere daha imza attı.

Milyonların oyunu alan Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu yeminini etti, görevine başladı.

Cumhurbaşkanı’nın kazanma sevinci, birbirinden ilginç fikirleri de beraberinde getirdi.

"Yine reis, yeniden reis"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Onur Uygun, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarındaki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 45 tonluk tankın bulunduğu bölgede dalış yaptı.

Aynı zamanda İBB meclis üyesi de olan Uygun, deniz altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini açtı.

Uygun'un, denizin altında 3 metrekarelik "Yine Reis, yeniden Reis" yazılı posteri açtığı anlar görüntülendi.

'Onun için tüm zorlukları aşarız'

Dalışın ardından Uygun, yaptığı açıklamada, yaklaşık 11 yıldır dalışla uğraştığını, batık ve kanyon dalışları yaptığını söyledi.

Uygun, "Cumhurbaşkanımızın milletine olan sevgisi, bizim ona olan sevgimiz tüm zorlukları aşmamız için yeterlidir." dedi.