Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
368.356
-0.24%
BTXN Coin
7.56
-9.89%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Bulutlu 25 C

    Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar'ın inanılmaz değişimi! 'Sana ne olmuş'

    Ünlü oyuncu Aslı Altaylar'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.İşte oyuncunun son hali..
    • 18.09.2022 - 16:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar'ın inanılmaz değişimi! 'Sana ne olmuş'

    Akasya Durağı dizisinde oynadığı Gülbin karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Aslı Altaylar'ın son hali gündeme geldi.

    Ünlü oyuncunun son halini görenler adeta tanıyamadı.Aslı Altaylar sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar ile takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

    Akasya Durağı nın Gülbin i Aslı Altaylar ın inanılmaz değişimi! Sana ne olmuş #1

    Akasya durağında büyük bir hayran kitlesi kazanan ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu birçok dizide rol aldı.

    Oyunculuk kariyerine Çiçek Taksi dizisiyle adım adan Aslı Altaylar, daha sonra Yabancı Damat dizisinde dikkatleri üzerine çekti.

    İşte ünlü oyuncunun instagram paylaşımları..

    Akasya Durağı nın Gülbin i Aslı Altaylar ın inanılmaz değişimi! Sana ne olmuş #2

    Akasya Durağı nın Gülbin i Aslı Altaylar ın inanılmaz değişimi! Sana ne olmuş #3

    Akasya Durağı nın Gülbin i Aslı Altaylar ın inanılmaz değişimi! Sana ne olmuş #4

    Akasya Durağı nın Gülbin i Aslı Altaylar ın inanılmaz değişimi! Sana ne olmuş #5

    Akasya Durağı nın Gülbin i Aslı Altaylar ın inanılmaz değişimi! Sana ne olmuş #6

    Akasya Durağı nın Gülbin i Aslı Altaylar ın inanılmaz değişimi! Sana ne olmuş #7


    Augsburg, Bayern Münih'i Berisha'nın golüyle mağlup etti
    Dünyadan futbol

    Augsburg, Bayern Münih'i Berisha'nın golüyle mağlup etti

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Advertorial

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Abdullah Avcı'nın maaşına büyük zam
    Transfer dosyası

    Abdullah Avcı'nın maaşına büyük zam

    Görüş Bildir