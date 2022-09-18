Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar'ın inanılmaz değişimi! 'Sana ne olmuş'

Ünlü oyuncu Aslı Altaylar'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.İşte oyuncunun son hali..

Akasya Durağı dizisinde oynadığı Gülbin karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Aslı Altaylar'ın son hali gündeme geldi.

Ünlü oyuncunun son halini görenler adeta tanıyamadı.Aslı Altaylar sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar ile takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Akasya durağında büyük bir hayran kitlesi kazanan ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu birçok dizide rol aldı.

Oyunculuk kariyerine Çiçek Taksi dizisiyle adım adan Aslı Altaylar, daha sonra Yabancı Damat dizisinde dikkatleri üzerine çekti.

İşte ünlü oyuncunun instagram paylaşımları..