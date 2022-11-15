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- Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar'ın son halini gören şok oldu! 'Bambaşka biri olmuşsun'
Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar'ın son halini gören şok oldu! 'Bambaşka biri olmuşsun'
Akasya Durağı'nda canlandırdığı Gülbin karakteri ile ünlenen oyuncu Aslı Altaylar'ın son halini gören şaştı kaldı. İşte ünlü oyuncunun son hali..
- 15.11.2022 - 17:59
Bir dönemin popüler dizisi Akasya Durağı'nda canlandırdığı Gülibik karakteriyle hafızalarda yer edinen oyuncu Aslı Altaylar'ın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
Başarılı oyuncu yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırtıyor. Sosyal medyada paylaştığı pozlar ile beğeni toplayan Aslı Altaylar'ın instagramda 46 bin takipçisi bulunuyor.
Oyunculuk serüvenine Çiçek Taksi dizisiyle başlayan Aslı Altaylar, daha sonra Yabancı Damat dizisinde oynadığı rol ile dikkatleri üzerine çekerek beğeni topladı.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Aslı Altaylar birçok dizide rol aldı.
İşte ünlü oyuncu Aslı Altaylar'ın son hali..