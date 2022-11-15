Petrol
92.53
-0.65%
Euro
19.3647
0.75%
Dolar
18.611
0.04%
Altın
1.059
-0.02%
Borsa
4657
1.90%
Bitcoin
323.632
2.35%
BTXN Coin
7.36
11.68%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar'ın son halini gören şok oldu! 'Bambaşka biri olmuşsun'

    Akasya Durağı'nda canlandırdığı Gülbin karakteri ile ünlenen oyuncu Aslı Altaylar'ın son halini gören şaştı kaldı. İşte ünlü oyuncunun son hali..
    • 15.11.2022 - 17:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar'ın son halini gören şok oldu! 'Bambaşka biri olmuşsun'

    Bir dönemin popüler dizisi Akasya Durağı'nda canlandırdığı Gülibik karakteriyle hafızalarda yer edinen oyuncu Aslı Altaylar'ın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

    Başarılı oyuncu yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırtıyor. Sosyal medyada paylaştığı pozlar ile beğeni toplayan Aslı Altaylar'ın instagramda 46 bin takipçisi bulunuyor.

    Oyunculuk serüvenine Çiçek Taksi dizisiyle başlayan Aslı Altaylar, daha sonra Yabancı Damat dizisinde oynadığı rol ile dikkatleri üzerine çekerek beğeni topladı.

    Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Aslı Altaylar birçok dizide rol aldı.

    İşte ünlü oyuncu Aslı Altaylar'ın son hali..

    Akasya Durağı nın Gülbin i Aslı Altaylar ın son halini gören şok oldu! Bambaşka biri olmuşsun #1

    Akasya Durağı nın Gülbin i Aslı Altaylar ın son halini gören şok oldu! Bambaşka biri olmuşsun #2

    Akasya Durağı nın Gülbin i Aslı Altaylar ın son halini gören şok oldu! Bambaşka biri olmuşsun #3

    Akasya Durağı nın Gülbin i Aslı Altaylar ın son halini gören şok oldu! Bambaşka biri olmuşsun #4

    Akasya Durağı nın Gülbin i Aslı Altaylar ın son halini gören şok oldu! Bambaşka biri olmuşsun #5

    Akasya Durağı nın Gülbin i Aslı Altaylar ın son halini gören şok oldu! Bambaşka biri olmuşsun #6


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Patlama şüphelileri sağlık kontrolünde
    Gündem

    Patlama şüphelileri sağlık kontrolünde

    Dünyanın 'en bisiklet dostu' kenti: Utrecht
    Dünya

    Dünyanın 'en bisiklet dostu' kenti: Utrecht

    Görüş Bildir