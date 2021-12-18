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- Akasya Durağı'nın Obayana'sı bakın şimdi ne halde! İşte Max Bendo'nun son hali ve yeni işi
Akasya Durağı'nın Obayana'sı bakın şimdi ne halde! İşte Max Bendo'nun son hali ve yeni işi
- Haber Merkezi
- 18.12.2021 - 13:06
2008-2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı dizisi, yayınlandığı döneme damga vuran yapımlar arasında yer alıyor.
Kadrosunda Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Zeki Alasya, Onur Şan ve Aslı Altaylar gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı dizisi, 1995-2003 yılları arasında ekranlara gelen Çiçek Taksi'nin uyarlamasıydı.
YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI
Toplam 5 sezon süren Akasya Durağı dizisinde Osman'ın kızı Dilek'e aşık bir genç olan 'Obayana' karakteriyle hafızalara kazınan Kenyalı oyuncu Max Bendo, yıllar sonra ortaya çıktı.
Oyunculuğa ''En Son Babalar Duyar'' ile adım atan sevimli siyahi oyuncu Max Bendo, uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.
KİLO ALDI VE DONDURMACILIK YAPIYOR
Şimdilerde oyunculuk yapmayan Max Bendo'nun, son hali dikkati çekti. Yıllar içerisinde kilo aldığı görülen siyahi oyuncunun şimdilerde bir dondurmacıda çalıştığı iddia ediliyor.
Animatörlük yaparken dizi oyuncusu olan Max Bendo, Türkiye'ye gelip oyunculuk yapmaya başladıktan sonra Türk vatandaşlığına geçti.
En Son Babalar Duyar, Kadın İsterse, Komedi Türk, Yalancı Romantik gibi projelerde rol alan Bendo, Akasya Durağı'ndan sonra yer aldığı projelerde figüran olarak oynadı.