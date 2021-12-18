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    Akasya Durağı'nın Obayana'sı bakın şimdi ne halde! İşte Max Bendo'nun son hali ve yeni işi

    Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği Obayana karakteriyle bütünleşen ve uzun zamandır ekranlarda yer almayan Max Bendo, son hali ve yeni işiyle dikkatleri üzerine çekti.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2021 - 13:06
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    Akasya Durağı'nın Obayana'sı bakın şimdi ne halde! İşte Max Bendo'nun son hali ve yeni işi

    2008-2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı dizisi, yayınlandığı döneme damga vuran yapımlar arasında yer alıyor.

    Kadrosunda Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Zeki Alasya, Onur Şan ve Aslı Altaylar gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı dizisi, 1995-2003 yılları arasında ekranlara gelen Çiçek Taksi'nin uyarlamasıydı.

    YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

    Toplam 5 sezon süren Akasya Durağı dizisinde Osman'ın kızı Dilek'e aşık bir genç olan 'Obayana' karakteriyle hafızalara kazınan Kenyalı oyuncu Max Bendo, yıllar sonra ortaya çıktı.

    Oyunculuğa ''En Son Babalar Duyar'' ile adım atan sevimli siyahi oyuncu Max Bendo, uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

    Akasya Durağı nın Obayana sı bakın şimdi ne halde! İşte Max Bendo nun son hali ve yeni işi #1

    KİLO ALDI VE DONDURMACILIK YAPIYOR

    Şimdilerde oyunculuk yapmayan Max Bendo'nun, son hali dikkati çekti. Yıllar içerisinde kilo aldığı görülen siyahi oyuncunun şimdilerde bir dondurmacıda çalıştığı iddia ediliyor.

    Animatörlük yaparken dizi oyuncusu olan Max Bendo, Türkiye'ye gelip oyunculuk yapmaya başladıktan sonra Türk vatandaşlığına geçti.

    En Son Babalar Duyar, Kadın İsterse, Komedi Türk, Yalancı Romantik gibi projelerde rol alan Bendo, Akasya Durağı'ndan sonra yer aldığı projelerde figüran olarak oynadı.

    Akasya Durağı nın Obayana sı bakın şimdi ne halde! İşte Max Bendo nun son hali ve yeni işi #2

    Akasya Durağı nın Obayana sı bakın şimdi ne halde! İşte Max Bendo nun son hali ve yeni işi #3

    Akasya Durağı nın Obayana sı bakın şimdi ne halde! İşte Max Bendo nun son hali ve yeni işi #4

    Akasya Durağı nın Obayana sı bakın şimdi ne halde! İşte Max Bendo nun son hali ve yeni işi #5

    Akasya Durağı nın Obayana sı bakın şimdi ne halde! İşte Max Bendo nun son hali ve yeni işi #6

    Akasya Durağı nın Obayana sı bakın şimdi ne halde! İşte Max Bendo nun son hali ve yeni işi #7

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