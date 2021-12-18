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Akasya Durağı'nın Obayana'sı bakın şimdi ne halde! İşte Max Bendo'nun son hali ve yeni işi

Akasya Durağı'nın Obayana'sı bakın şimdi ne halde! İşte Max Bendo'nun son hali ve yeni işi

Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği Obayana karakteriyle bütünleşen ve uzun zamandır ekranlarda yer almayan Max Bendo, son hali ve yeni işiyle dikkatleri üzerine çekti.