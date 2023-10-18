Akasya Durağı'nın Obayana'sı Max Bendo son haliyle şaşırttı! İşte Kenyalı oyuncunun son hali Akasya Durağı'nın Obayana'sı Kenyalı oyuncu Max Bendo son haliyle sosyal medyayı salladı. İşte Max Bendo'nun son hali..

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2008-2012 seneleri arasında yayınlanan “Akasya Durağı” dizisinde Obayana karakterini canlandıran Max Bendo'nın değişimi dikkat çekti.

Dizide gösterdiği performans ile hafızalara kazınan Max Bendo'nın yıllar içindeki değişimin görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Max Bendo'nun son hali gündeme geldi.

1972 yılında doğan Max Bendo, animatörlük yaparken dizi oyuncusu olmuştur. Daha sonra Türkiye'ye gelen Kenyalı oyuncu, En Son Babalar Duyar ve Akasya Durağı gibi dizilerdeki rolleri ile tanınmıştır.

Asıl mesleği animatörlük olan Max Bendo, Türkiye'de oyunculuk yapmaya başladıktan sonra Türk vatandaşlığına geçti.

Çeşitli dizi ve filmlerde rol alan Max Bendo, En Son Babalar Duyar dizisindeki Rafi rolü ve Akasya Durağı dizisindeki Obayana rolü ile ünlenmiştir.

İşte Max Bendo'nun son hali..