Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı Cezmi Baskın o partiye katıldı! İşte ünlü oyuncunun üye olduğu parti.. Birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Cezmi Baskın'ın Türkiye İşçi Partisi'ne üye olduğu açıklandı.

Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine hazırlanıyor. Seçimler için geri sayım başlarken birçok ünlü isimde siyasete atılmaya başladı. Ünlü oyuncu Cezmi Baskın'da Türkiye İşçi Partisi'ne üye olarak siyasete atıldı. Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ünlü oyuncu Cezmi Baskın'ın TİP'e katıldığını açıkladı. Melis Akyürek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Ülkemizin kıymetli sanatçılarından tiyatro emekçisi, oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın aramıza katılarak mücadelemize güç kattı. Eşit ve adil yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Hoş geldiniz!" 11 Mart 1949 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Cezmi Baskın birçok dizi, tiyatro oyunu ve sinema filminde rol alarak hafızalarda yer edindi. Ünlü oyuncunun Türkiye İşçi Partisi'ne katılması sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.