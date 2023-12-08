Akasya Durağı’nın şoför Leyla’sı dekolteyi arşa çıkardı! Maşallah Güzellik bakiymiş… Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde, taksicilik yapan şoför Leyla'nın son hali görenleri şoke etti. Ünlü oyuncu Ayça İnci, yıllar içinde güzelliğine güzellik katmış.

ensonhaber.com

Efsaneleşmiş televizyon dizisi Akasya Durağı'nın unutulmaz karakterlerinden biri olan şoför Leyla'yı canlandıran Ayça İnci, geçmişten günümüze değişen görüntüsüyle tekrar gündeme oturdu.

Dizinin 2008-2012 yılları arasında yayınlanmasıyla hafızalara kazınan İnci, sosyal medyada son haliyle konuşuluyor.

Ayça İnci, Akasya Durağı'ndaki performansı ve karakteriyle izleyicilerin sevgisini kazanmıştı.

Son olarak Üç Kız Kardeş dizisinde Sevilay karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ayça İnci, dekolteli pozlarıyla takipçilerini mest etti.

Dekolteli elbisesiyle mest etti

Ayça İnci, sosyal medya hesabından derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli mavi elbisesiyle verdiği pozları yayınladı. Gören gözlerini alamadı.

Ünlü oyuncunun bu karesine takipçilerinden yorum yağdı. Pozlarıyla kendine hayran bırakmaya devam ediyor.