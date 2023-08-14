Akasya Durağı’nın Zeyno’su son haliyle mest etti! Cesur pozlarına beğeni yağdı Akasya Durağı’nda Zeyno karakterine hayat veren Sitare Akbaş, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun son paylaşımları takipçilerini mest etti. İşte nefes kesen o pozlar…

Bir dönem ekranlara damga vuran Akasya Durağı dizisi, oyuncularının değişimleriyle gündeme geliyor.

Dizide Zeyno karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sitare Akbaş, yıllar içindeki değişimiyle şoke etti.

Oyunculuk performansıyla gönüllerde taht kuran Sitare Akbaş, adeta bambaşka birine dönüşmüş. Görenler tanımakta güçlük çekiyor.

Cesur pozlarına beğeni yağdı

Değişimiyle gündeme gelen Sitare Akbaş, sosyal medya hesabından cesur pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Son pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Küçük operasyonlarla bambaşka biri olan Sitare akbaş’ın o pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Makbule Sitare Akbaş, 1988 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

Kariyerine ilk olarak Akasya Durağı ile başlayan güzel oyuncu, yıllar içinde başarısına başarı kattı.

Akasya Durağı’nın yanı sıra Fatmagül’ün Suçu Ne?, Dila Hanım, Emanet, Urfalıyam Ezelden, Analar ve Anneler gibi dizilerde de rol aldı.