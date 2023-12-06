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Akasya Durağı’nın Zeyno’su transparan giydi, gören akın etti "Analar neler doğuruyor"

Akasya Durağı’nın Zeyno’su transparan giydi, gören akın etti "Analar neler doğuruyor" Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde Zeyno karakterine hayat veren Sitare Akbaş, cesur pozlarıyla büyülemeye devam ediyor. Ünlü oyuncu bu kez transparan kıyafetiyle görenleri mest etti.