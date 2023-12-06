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Geçtiğimiz yıllarda izleyicileri kahkahaya boğan Akasya Durağı dizisi, oyuncularıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Dizide Zeyno karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sitare Akbaş, yıllar içindeki değişimiyle şoke etti.
Değişen tarzı ve dikkat çeken dönüşümüyle konuşulan Sitare Akbaş, büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncunun cesur pozları, adeta kendine hayran bırakıyor.
Transparan tarzıyla mest etti
Sitare Akbaş, siyah transparan kıyafetiyle kamera karşısına geçti, verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü oyuncunun pozları kısa sürede yoğun ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları bu poza yorum yağdırdı.