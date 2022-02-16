Akıllarda tek isim! Buket Aydın, 'Karaktersiz Habeş maymunu' diye bakın kime demiş

14 Şubat Sevgililer Günü yaptığı paylaşımla gündem olan spiker Buket Aydın, "Karaktersiz Habeş maymunu" benzetmesini kim için söylediğini açıkladı.

Ekranların başarılı isimlerinden Buket Aydın, kariyerinin yanı sıra aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Kanal D'deki görevinden istifa eden ve ardından boşanan Aydın, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül’le çok konuşulan bir aşka yelken açmıştı.

Bir ayrılıp bir barışan ikilinin aşkı, Sarıgül'ün, Aydın'ı Sibel Can ile aldattığı iddiaları ile sona ermişti.

"KARAKTERSİZ HABEŞ MAYMULARINI..."

Instagram hesabını aktif kullanan Buket Aydın, Sevgililer Günü paylaşımıyla gündeme geldi.

"Herkesin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyorum. Gerekirse kuşu sevin, köpeği sevin, kediyi sevin... Karaktersiz habeş maymunlarını tepenize çıkaracağınıza bunları sevin daha iyi. Sevgi çok güzel bir şey..." diyen Aydın'ın sözleri, sosyal medyada olay oldu.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Buket Aydın'ın 'habeş maymunu' benzetmesini Emir Sarıgül'e yaptığı yönünde oldu.

Buket Aydın’ın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu VİDEO

KİME SÖYLEDİĞİNİ AÇIKLADI

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Buket Aydın, sosyal medyada çok konuşulan paylaşımı hakkında da konuştu.

Kimseye gönderme yapmadığını belirten Aydın, "İki gün önce bir tweet görmüştüm 'Artık ben de tipe bakacağım. Karakter diye diye habeş maymunlarını tepemize çıkardık. Onlar da karaktersiz çıktılar' diye. Bu tweet çok beğenildi ve herkes buna çok güldü. Allah'ın yarattığı hiçbir canlıyı aşağılamak gibi bir niyetim yok. Habeş maymunları da çok tatlı. Herkesin kalpli böcekli paylaşımlarından gına geldi. Ben de sizin değerini bilmeyen insanlara değer vermeyin demek istedim.

Buket Aydın, Karaktersiz Habeş maymunu benzetmesini kim için söylediğini açıkladı ViDEO







"KİMSE ÜSTÜNE ALINMASIN"

Kimseyi tipiyle yargılamak için söylemedim. Paylaşımın hedefinde de herhangi bir kişi yoktu. Kimse üstüne alınmasın. Bunu üzerine alan kişi habeş maymununa benzediğini kabul etmiş demektir. O da onun sorunu o zaman. Ben kimseyi hedef göstermedim. Sosyal medyada o benzetmeleri yapanlara sormak lazım" şeklinde konuştu.