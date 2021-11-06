Akın Akınözü ve Öykü Karayel başrolde! Kaderimin Oyunu'ndan ilk tanıtım geldi

Başrollerini Akın Akınözü ve Öykü Karayel'in paylaştığı Star TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Kaderimin Oyunu'ndan ilk tanıtım geldi. Yayınlanan tanıtım, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Başrollerinde Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü, Öykü Karayel ve Sarp Apak'ın yer aldığı Star TV'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden biri olan Kaderimin Oyunu için geri sayım devam ediyor.

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kaderimin Oyunu, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

İLK TANITIMI YAYINLANDI

''Sefirin Kızı'' ve ''Kardeşlerim'' gibi başarılı yapımlara imza atan yapım şirketi NGM Medya tarafından hazırlanan Kaderimin Oyunu dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Güçlü anlatımı, başarılı oyuncuları ve etkileyici hikayesi ile yeni sezonda herkesi ekran başına kilitleyecek olan dizinin tanıtımı, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Amasya'dan görüntülerin de yer aldığı fragmanda, Akın Akınözü'nü ''Hercai'' dizisinde canlandırdığı Miran karakterinden sonra yeni bir karakterde görmek birçok hayranını heyecanlandırdı.

Öykü Karayel, uzun bir aradan sonra yeniden setlere dönüş yaparken, ikilinin başarılı uyumu hemen dikkati çekti. Başta Akın Akınözü'nün hayranları olmak üzere izleyiciler, ilk fragmana yönelik olumlu yorumlarda bulundu.

Kaderimin Oyunu - Dizi Tanıtım VİDEO

KADERİMİN OYUNU KONUSU

Üvey annesi tarafından büyütülen Asiye, zorlu geçen çocukluk döneminden sonra 17 yaşına gelince evden kaçma kararı alır. Cemal ile tanışan Asiye, onunla evlenir. Çiftin Nergis ve Umut isimi iki çocuğu dünyaya gelir ama geçim sıkıntısı yaşanır ve bu evliliğe gölge düşer.

Cemal hem eşini hem de iki çocuğunu daha iyi bir yaşam için bırakıp gider. Helin adındaki varlıklı kadın, Cemal'in aklını çeler ve onu ailesinden koparır. İki çocuğu ile yaşam mücadelesine başlayan Asiye, Mahir ile karşılaşır ve tüm kaderi bir anda değişir.