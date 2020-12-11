Akrep dizisi nerede çekiliyor? Akrep dizisi konusu nedir? Akrep dizisi oyuncu kadrosu..

Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri çeken Akrep dizisi, bu akşam ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Büyük merak uyandıran dizinin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başladı.

Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim gibi önemli isimlerin yer aldığı Akrep, 11 Aralık Cuma günü Star’da başlıyor.

Kırmızı Oda'da Meliha karakterine hayat veren Evrim Alasya'nın yeni bir imajla seyirci karşısına çıkacağı diziye dair bilgiler merak ediliyor.

Peki Akrep dizisi konusu nedir? Akrep ne zaman başlıyor? Oyuncuları kim? Nerede çekiliyor?

AKREP DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Düşmanını zehirlemesinin yanı sıra kendisini de sokmayı başaran, ‘Akrep’, geçmişin aynasından bugünün savaşıyla karşı karşıya kalan iki kadının hikâyesini ele alıyor. Lanetin, ihanetin, anneliğin ve aşkın savaşıyla dolu bir ‘Akrep’ dövüşü, seyirciyi alışılagelmişin dışında bir hikâyenin içine sokuyor.

Perihan Emgen (Demet Akbağ); kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir.

Kızı Berna'nın cesedi bulunmuştur. Demir parmaklıklar ardında, karşısında gencecik bir avukata Perihan'ın hayatını neden alt üst ettiğini anlatan Ferda Kendirci (Evrim Alasya) ise tırnakları ile kazıyarak bir mahalle kuaförü sahibi olmuştur ama Perihan'ın sahip olduklarının peşindedir.

Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan'ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır! Ferda'yı hapishaneden kurtarmak için dinleyen Ayşem'in de Ferda'nın ve kızı Merve (Müge Su Şahin)'nin hayatına bir bomba gibi düşmesi an meselesidir.

Emgen Ailesi'nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun), Şahin (Taha Baran Özbek) ve Ece (Ahsen Türkyılmaz); Perihan ve Ferda'nın savaşının ortasında kalacaktır. Bu savaş, Ferda'nın komşusu İpek (Esila Umut) ve Aras'ın (Yusuf Çim) hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.

AKREP DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

1441 Production adına İrfan Şahin’in yapımcılığını üstlendiği Akrep dizisinde Gökçen Usta, yönetmen koltuğunda otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören yazıyor.

Yusuf Çim – Aras

Demet Akbağ – Perihan

Evrim Alasya – Ferda

Bekir Aksoy – Fikret

Esila Umut – İpek

Müge Su Şahin – Merve

Pelin Uluksar

Taha Baran Özbek

AKREP DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'un Beykoz ilçesinde çekimler devam eden Akrep dizisinin, bazı sahneleri ise İstanbul'da Büyükçekmece gölünde devam ediyor.

Beykoz'da bulunan eski bir kundura fabrikasının da film platosu olarak kullanıldığı ve dizinin iç mekan çekimlerinin burada yapıldığı aktarıldı.

Ayrıca dizinin bazı sahnelerin de Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki dizi platolarında çekildiği kaydedildi.