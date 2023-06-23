Al Hilal takımının lüks uçağı sosyal medyayı salladı! Uçağın içerisini görenler şaşıp kalıyor.. Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Hilal'in takım uçağı sosyal medyada gündeme oturdu. Lüks uçağın içini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor..

Son dönemde dünyaca ünlü yıldızların yüksek maaşlar ile transfer edildiği Suudi Arabistan Ligi futbol dünyasının gündeminde yer alıyor.

Sezon başında Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr takımına transfer olmasının yankıları sürerken geçtiğimiz günlerde Karim Benzema ve N'golo Kante'de Suudi Arabistan'a transfer olmuşlardı.

Yıldız futbolcu transferleri ile dikkatleri üzerine çeken Suudi Arabistan Pro Ligi bu kez farklı bir haber ile gündeme geldi.

Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Hilal'in takım uçağı sosyal medyada gündeme oturdu.

Bir futbolcunun çektiği görüntülerde ultra lüks takım uçağı görenleri hayrete düşürdü.

İşte Al Hilal takımının uçağı..