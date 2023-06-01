Al Sancak'ın masum Sedef'i sosyal medyada çok başka çıktı! "Kapalıyken daha güzelsin" TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Al Sancak'ta Sedef karakterine hayat veren Eslem Akar, dizide türbanlı olarak izleyici karşısına çıkıyor. Akar'ı gerçek hayatta görenler ise şaşkınlık yaşıyor. İşte Eslem Akar'ın instagram pozları...

1998 doğumlu oyuncu Eslem Akar, kariyerine "Sen de Gitme" dizisiyle adım attı.

Asıl çıkışını Demet Evgar ve Nursel Köse ile oynadığı Avlu dizisiyle yakalayan Eslem Akar, "Ecem" karakteriyle özdeşleşti.

Kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan genç yetenek, 4N1K İlk Aşk, Tek Yürek, Güvercin, Babam Çok Değişti, Hakim gibi yapımlarda rol aldı.

25 yaşındaki Eslem Akar, şimdilerde TRT1'in dizisi Al Sancak ile ekranlara geliyor.

Dizide türbanlı bir karakter olan Sedef'i canlandıran Eslem Akar, izleyicilerden büyük beğeni topluyor.

Her hali güzel

Eslem Akar hakkında bilgileri araştıranlar ise, sosyal medyadaki profili karşısında şaşıp kalıyor.

Aktif bir Instagram kullanıcısı olan Akar, birbirinden iddialı ve cesur pozlarıyla güzelliğini ortaya koyuyor.

Eslem Akar'ın takipçileri ise, beğenmeden geçmiyor.

Bazı dizi izleyicilerinden ise "çok şaşırdık", "kapalı daha güzelsin", "her halin başka güzel" gibi yorumlar geliyor.