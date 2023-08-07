Sosyal medya fenomenlerinden birisi olan Ala Tokel, yaşadığı aşklarla gündeme geliyor.
Son olarak adı Oğuzhan Koç ile aşk dedikodularına karışan Tokel, Instagram'da tatilden karelerini paylaştı.
Tokel, Survivor ile tanıdığımız Hanzade Ofluoğlu'nun yorumuna verdiği cevapla bir kez daha gündem oldu
Tatil kareleri olay oldu
Survivor ile tanıdığımız Hanzade Ofluoğlu, Ala'ya dikkat çeken bir yorum yaptı. "Şu bikini izlerini yaksana artık Ala" diyen Hanzade'ye Ala'dan da cevap gecikmedi.
Ala'nın, "7. fotoğrafta çıplağım Hanzade ne yapmamı istiyorsun?" demesi üzerine sosyal medyada kullanıcıları da 7. fotoğrafa gitti.