Ala Tokel çıplak olduğunu söyledi, o kareyi yayınladı! Gören yorum yağdırdı! "7. fotoğrafta çıplağım" Danla Bilic'le yakınlığı ve ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla dikkat çeken Ala Tokel, sosyal medyadan paylaştığı kareyle görenleri şaşırttı.

Sosyal medya fenomenlerinden birisi olan Ala Tokel, yaşadığı aşklarla gündeme geliyor.

Son olarak adı Oğuzhan Koç ile aşk dedikodularına karışan Tokel, Instagram'da tatilden karelerini paylaştı.

Tokel, Survivor ile tanıdığımız Hanzade Ofluoğlu'nun yorumuna verdiği cevapla bir kez daha gündem oldu

Tatil kareleri olay oldu

Survivor ile tanıdığımız Hanzade Ofluoğlu, Ala'ya dikkat çeken bir yorum yaptı. "Şu bikini izlerini yaksana artık Ala" diyen Hanzade'ye Ala'dan da cevap gecikmedi.

Ala'nın, "7. fotoğrafta çıplağım Hanzade ne yapmamı istiyorsun?" demesi üzerine sosyal medyada kullanıcıları da 7. fotoğrafa gitti.

İşte o kare!