Albino hastası sanılıyordu! Pis Yedili’nin PC’si Ahmet Yıldırım’ın gerçek hali şoke etti Bir döneme damga vuran Pis Yedili dizisinde PC karakterini canlandıran Ahmet Yıldırım'ın gerçek hali ortaya çıktı. Albino hastası olarak tanıdığımız Ahmet Yıldırım'ın gerçek hali görenleri şaşkına çevirdi.

2011-2014 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan Pis Yedili dizisi oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Başrollerinde Eda Ece, Kadir Doğulu, Melis Babadağ gibi isimlerin yer aldığı dizide en çok konuşulan isimlerden biri de PC karakteri oldu.

Yayınlanan tekrar bölümleri büyük ilgiyle izlenen Pis Yedili’de PC’nin albino hastası olduğunu sanıyorduk.

Gerçek hali bambaşka!

Pis Yedili dizisindeki zekasıyla öne çıkan albino hastası PC aslında bilindiği gibi albino hastası değilmiş.

İzleyicilerin birçoğu onu albino hastası sansa da Ahmet Yıldırım özel bir makyajla bu hale getirilmiş. Gerçek hali izlediğimiz PC’den çok farklı. İşte Pis Yedili PC’nin gerçek hali…

Pis Yedili'nin PC'si dizinin ilk bölümünden itibaren hiç kısa kollu bir şey giymemişti. Makyajın sadece yüzüne uygulanması sebebiyle yazın ortasında bile uzun kollu kıyafetle dolaşıyordu.