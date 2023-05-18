Aldatmak dizisinin Oylum'unu bir de sosyal medyada görün! Feyza Sevil Güngör pozlarıyla nefes kesti Her perşembe ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Aldatmak dizisi oyuncularıyla gündeme geliyor. Dizide Oylum karakterini canlandıran güzel oyuncu Feyza Sevil Güngör, sosyal medya pozlarıyla görenleri şaşırtıyor.

Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 22 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Aldatmak dizisi, her Perşembe ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği dizi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, ve Mustafa Uğurlu’nun paylaştığı Aldatmak dizisinin oyuncuları gündeme geliyor. Dizide Oylum karakterine hayat veren Feyza Sevil Güngör, sosyal medya paylaşımlarıyla ağızları açık bıraktı. Sosyal medyada bambaşka! 72 bin takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor. Pozlarıyla takipçilerini büyülüyor. 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelen Feyza Sevil Güngör, İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Aynı zamanda oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine ilk olarak Savaşçı dizisiyle adım atan Feyza Sevil Güngör, şimdi Aldatmak dizisinde Oylum karakterine hayat veriyor. Başarılı oyuncu Feyza Sevil Güngör, Çember ve Kuruluş Osman dizilerinde de rol aldı. Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde Prenses Hera karakterine hayat verdi.