Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in gençliği parmak ısırttı! 'Doğal güzellik budur'

ATV'in yeni dizisi Aldatmak ile ekranlara dönen Vahide Perçin'in eski halini görenler, gözlerini alamadı. İşte bir zamanlar Vahide Perçin...

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan "Aldatmak" dizisi, sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Vahide Perçin, dizide Güzide karakterini canlandırıyor. Güçlü bir avukatı oynayan Perçin, usta oyunculuğu ile her bölüme damga vuruyor.

Bir İstanbul Masalı dizisi ile 2003 yılında televizyon dünyasına adım adan Vahide Perçin, Hırsız Polis, Adını Feriha Koydum, Annem, Muhteşem Yüzyıl, Bir Zamanlar Çukurova gibi yapımlarla hafızalara kazındı.

Özel hayatıyla da merak konusu olan usta oyuncu, tiyatro sahnesinden de neredeyse hiç inmedi.

Vahide Perçin, 1991'de AST oyuncusu Altan Gördüm ile evlendi ve eşinin soyadını aldı.

1994'te kızları Alize dünyaya geldi. 2011'de meme kanserine yakalandı ve tedavi gördü. İyileşmesinin ardından ekranlara yeniden dönen Vahide Perçin'in gençlik halleri ise gündeme geldi.

Gençlik kareleri beğenildi

Seyirciler, 57 yaşındaki ünlü oyuncunun yıllar önceki kareleriyle tekrar hayran kaldı. Güzelliği ile dikkat çeken Vahide Perçin'in görenler "Yıllandıkça güzelleşmiş", "Bebek gibi", "Şarap gibi" yorumlarında bulundu.

İşte güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aldatmak dizisinin Güzide'si Vahide Perçin'in gençliği...