Aldatmak'ın Oylum'u çömeldi, yürekler ayaklandı! "Kelimeler kifayetsiz" ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ta Oylum karakterini canlandıran Feyza Sevilay Güngör, çömelerek verdiği pozlarla gündem oldu.

ensonhaber.com

1997 yılında Ankara’da dünyaya gelen Feyza Sevil Güngör, İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu ancak oyuncu olmak istedi.

Oyunculuk kariyerine 2019 yılında Savaşçı dizisinde başrol oynayarak başlayan Feyza Sevilay Güngör, Çember ve Kuruluş: Osman dizilerinde de rol aldı.

Başarılı oyuncu şu anda Aldatmak dizisinde Oylum karakterini canlandırmaktadır.

Cesur pozlar

Sosyal medyada aktif paylaşımlar yapan Feyza Sevil Güngör, takipçilerini mest etti.

Yere çömeldiği anları ölümsüzleştiren Güngör, pozlarıyla beğeni topladı.

Aldatmak'ın Oylum'unu görenler, beğeni butonunu çökertti.

İşte o kareler...